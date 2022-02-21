Подразделение соединения ЮВО совместно с ФСБ предотвратило нарушение госграницы России диверсионно-разведывательной группы с территории Украины

Двадцать первого февраля 2022 года около 6 утра по Москве в районе н.п. Митякинская, Ростовской области, на участке государственной границы Российской Федерации с Республикой Украина пограничным нарядом ФСБ России было обнаружено проникновение диверсионно-разведывательной группы. Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа.

Для задержания диверсионной группы пограничный наряд ФСБ России запросил усиление от выделенного для оперативного прикрытия государственной границы подразделения соединения российских вооруженных сил ЮВО.

В ходе боестолкновения для экстренной эвакуации диверсионной группы с территории Украины через государственную границу с Российской Федерации вошли две боевые машины пехоты ВСУ.

Оперативно прибывшим к месту боестолкновения подразделением российских вооруженных сил огнем из противотанковых средств обе боевых машины пехоты ВСУ были уничтожены.

В результате боестолкновения 5 нарушителей границы Российской Федерации из состава диверсионно-разведывательной группы уничтожены.

Среди военнослужащих вооруженных сил РФ и пограничных войск ФСБ России пострадавших нет.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов