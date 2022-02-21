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Козак: ни Украине, ни Западу Донбасс не нужен

Светлана Иванова
17:18 21.02.2022
Заместитель руководителя администрации главы государства добавил, что переговорный процесс по Минским соглашениям стоит на нулевой отметке с 2015 года.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак заявил, что Украина и Запад хотят заморозить ситуацию в Донбассе вместо решения конфликта.

Как подчеркнул Козак в ходе выступления на заседании Совета безопасности, действия Киева  западных стран показывают, что им не нужны территории Донбасса.

По мнению политика, Украина не видит возможности особого статуса для Донбасса. Кроме того, ответственность за ситуацию там и содержание региона хотят переложить на Москву.

Заместитель руководителя администрации главы государства добавил, что переговорный процесс по Минским соглашениям стоит на нулевой отметке с 2015 года.

Козак обратил внимание, что Украина на международных переговорах «шепотом» говорит о приверженности Минским соглашениям, однако на публике отказывается от этих заявлений.

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