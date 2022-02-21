Адвокат Хохлова раскрыла новые подробности судебного разбирательства с Facebook

Солнцевский суд Москвы отклонил ходатайство Facebook о прекращении производства по иску экс-игрока сборной РФ по футболу, главного тренера ФК «Ротор» Дмитрия Хохлова к американской компании, который был подан из-за регулярных блокировок постов и комментариев с упоминанием его фамилии.

Юрист соцсети заявил, что фамилия в данной ситуации не характеризует персональные данные. В этой связи данный иск, по его словам, рассмотрению не подлежит. Впоследствии судья Григорий Шилкин сообщил, что суд отказал в удовлетворении ходатайства.

«Они хотели, чтобы дело рассматривалось в Америке. Они хотели здесь прекратить, рассматривать в Америке, но у них в лицензии написано, что штат Калифорния, по-моему, обладает компетенцией по поводу рассмотрения дел в отношении Мити», - рассказала «Звезде» адвокат Хохлова Анна Варганова.

Кроме того, юрист обратила внимание на то, что соцсеть до сих пор продолжает блокировать любое упоминание фамилии экс-игрока российской сборной по футболу.

«Пишут: “Уберите комментарий, либо он будет рассматриваться как возбуждающий ненависть”. Они блокируют упоминание Хохлова», - добавила она.

В сентябре прошлого года стало известно, что главный тренер «Ротора» Дмитрий Хохлов написал заявление в суд на американскую компанию Facebook. Как уточняется, иск связан с тем, что социальная сеть расценивает любое упоминание фамилии спортсмена как «пренебрежительное название представителей украинской нации».

Напомним, что Хохлов дебютировал в национальной сборной на чемпионате Европы по футболу 1996 года, на котором сыграл два матча. Участник чемпионата мира 2002 года (три матча). В сборной России Хохлов сыграл 53 матча, забил шесть мячей.