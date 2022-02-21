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Лавров заявил, что Запад пытается создать непреодолимую конфронтацию между Россией и НАТО

Анна Назайкина
15:02 21.02.2022
Западные коллеги нагнетают атмосферу, отметил министр иностранных дел РФ.
Лавров заявил, что Запад пытается создать непреодолимую конфронтацию между Россией и НАТО
© Фото: Konstantin Kokoshkin, GlobalLookPress
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Западные страны обостряют обстановку и стремятся вызвать конфронтацию между Российской Федерацией и Североатлантическим альянсом, которую впоследствии будет сложно преодолеть. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«На наши усилия с вами, которые нацелены на выполнение резолюции Совета безопасности 2254, влияет атмосфера, которую сейчас нагнетают наши западные коллеги, пытаясь создать чуть ли непреодолимую конфронтацию между РФ и западным альянсом», - заявил глава российского внешнеполитического ведомства перед переговорами с министром иностранных дел Сирии Фейсалом Микдадом.

Напомним, что ранее заместитель главы МИД России Сергей Вершинин выразил надежду, что западные СМИ и представители западных стран перестанут ставить себя в неловкое положение, спекулируя на теме мнимой российской агрессии. Дипломат подчеркнул, что обвинения, выдвигаемые в адрес Москвы, не имеют никаких подтверждений.

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