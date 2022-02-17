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Замглавы МИД РФ призвал западных коллег не ставить себя в неловкое положение из-за Украины

Виталий Музыка
20:02 17.02.2022
Замглавы МИД РФ призвал представителей западных стран не превращать заседание СБ ООН в площадку для агрессивных словесных упражнений.
Замглавы МИД РФ призвал западных коллег не ставить себя в неловкое положение из-за Украины
© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда
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Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин выразил надежду, что западные СМИ и представители западных стран перестанут ставить себя в неловкое положение, спекулируя на теме мнимого вторжения России на Украину. Об этом он заявил на заседании Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН).

«Мне кажется, уже было достаточно спекуляций на эту тему, в том числе и на созванном США заседании СБ ООН 31 января. Мы давно уже все, что требовалось, заявили и пояснили. Объявленная дата мнимого вторжения уже прошла, поэтому, наверное, не надо ставить себя в неловкое положение», – цитирует Вершинина «Интерфакс».

Вершинин подчеркнул, что обвинения, выдвигаемые в адрес РФ ничем не подтверждены и призвал членов заседания удержаться от соблазна в угоду телекамерам превратить заседание в «площадку для безосновательных, агрессивных словесных упражнений».

Ранее сообщалось, что постпред РФ при ООН Василий Небензя в ходе заседания организации заявил, что инициатива США организовать заседание Совета Безопасности по ситуации на Украине является вмешательством во внутренние дела страны.

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