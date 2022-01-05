В Москве сообщили об угрозе «минирования» всех ТЦ и аэропортов

После анонимного сообщения о «минировании» всех торговых центров в Подмосковье, комплексы начали проверять и в самой столице. По данным СМИ, часть из столичных ТЦ эвакуированы на время проверки.

«Анонимные сообщения поступили о заложенных взрывных устройствах в торговых центрах столицы. На время проверки в целях безопасности люди эвакуированы», - цитирует ТАСС слова источника в экстренных службах.

Отмечается, что около 400 посетителей и сотрудников Центрального детского магазина уже выведены из помещения.

Позднее стало известно, что в Москве появилась угроза «минирования» всех аэропортов столицы. В связи в анонимным сообщением были усилены меры безопасности, сообщает источник агентства.

В Подмосковье по адресам всех ТЦ выехали сотрудники экстренных служб, а также кинологи и полицейские, отмечалось в прессе. Данных об эвакуации сотрудников и посетителей комплексов не поступало.