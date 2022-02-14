Врач заявил, что Москва прошла пик заболеваемости «омикроном»

Главный врач больницы имени Филатова Валерий Вечорко заявил, что московская система здравоохранения была готова к подъему уровня заболеваемости COVID-19 из-за омикрон-штамма вируса. По его словам, в столице пройден пик заболеваемости инфекцией. Вечорко отметил, что в стационарном звене наблюдается постепенное снижение числа госпитализаций. В период с 7 по 14 февраля в ГКБ поступили 1143 пациента, что на 382 пациента меньше, чем за первую неделю февраля. При этом сократилось количество человек, госпитализированных в тяжелом и крайне тяжелом состоянии.

«Как и ожидалось, "омикрон" оказался более заразным, чем предыдущие штаммы. Его стремительное распространение было ожидаемо. Система здравоохранения города встретила новый штамм во всеоружии, и уже сейчас можно говорить о том, что Москва преодолела пик заболеваемости "омикроном"», - написал Вечорко у себя в Facebook.

Кроме того, сообщил Вечорко, поступление пациенток в роддом ГКБ уменьшилось в 1,6 раза. При этом на прежнем уровне остается количество оперативных вмешательств, так как в больницу все еще поступают пациенты с сопутствующими, в том числе хирургическими патологиями.

«Расслабляться не стоит, абсолютные значения заболеваемости еще очень высокие и амбулаторное звено продолжает работать в усиленном режиме. Иммунизация остается самым надежным способом защиты», - резюмировал врач.

Ранее врач и телеведущий Евгений Комаровский предупредил о двух «принципиальных» симптомах при инфицировании новым штаммом коронавируса «омикрон». В случае заражения омикрон-штаммом ощущение сильной слабости появляется, когда вирус только проник в организм, а при «дельте» или других вариантах коронавируса - лишь со временем.