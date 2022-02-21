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Лавров заявил, что РФ и Сирия будут расширять взаимодействие в ВТС

Андрей Аркадьев
15:44 21.02.2022
Министр добавил, что Россия осуждает удары Израиля по сирийской территории и отметил, что подобные действия могут спровоцировать резкую эскалацию в регионе.
Лавров заявил, что РФ и Сирия будут расширять взаимодействие в ВТС
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press
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Россия и Сирия будут расширять взаимодействие в военно-техническом сотрудничестве (ВТС) и экономике, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с сирийским коллегой Фейсалом Микдадом.

«Подробно говорили и о таких направлениях нашего двустороннего сотрудничества как экономика, культура, гуманитарные связи, образование, военное, военно-техническое взаимодействие, подтвердили обоюдный настрой на его дальнейшее расширение, в том числе в связи с активной работой межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству», сказал глава российского внешнеполитического ведомства по итогам переговоров.

Лавров также заявил, что Россия осуждает удары Израиля по сирийской территории и отметил, что подобные действия могут спровоцировать резкую эскалацию в регионе. Он также добавил, что Запад пытается создать непреодолимую конфронтацию между Россией и НАТО.

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