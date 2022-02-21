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Нулевая видимость: как на Сахалине борются с последствиями мощного снегопада

Виктория Ивашечкина
Мария Герман
14:56 21.02.2022
Тротуары полностью засыпаны снегом, как и дворы многоэтажных домов.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Сахалин тонет в сугробах. На остров обрушился мощнейший циклон. Движение парализовано, видимость почти нулевая. Закрыт аэропорт. На дистанционное обучение перевели школы. Непогодой жителей острова обычно не удивить, но такое даже для них из ряда вон.

На свой страх и риск жители Южно-Сахалинска идут в плотном потоке автомобилей по проезжей части. Иного пути просто нет. Тротуары засыпаны снегом, как и дворы многоэтажек. 

Остров практически утонул в сугробах. И сахалинцам пришлось доставать лопаты, чтобы вызволить себя и автомобили из снежного плена. У многих возникло дежавю. В конце января здесь уже боролись с последствиями сильнейшего циклона. Метель не утихала несколько дней, образовав сугробы выше человеческого роста. Сейчас снега тоже немало, но большие неудобства причиняет ветер - порывы достигают 45 м/с.

Ураганный ветер сбивает пешеходов с ног. Водителям приходится ехать практически вслепую. И такая картина на всей территории. Все силы бросили на борьбу со стихией. На улицы вышли десятки снегоуборочных автомобилей.

В итоге дорожное сообщение в городе удалось сохранить. Общественный транспорт практически не отстает от графика. А вот загородные трассы закрыты даже для специальных служб.

Остановлена и паромная переправа Ванино - Холмск. Ее откроют, как только метель прекратится. Улучшения ждут и в аэропорту Сахалина. Минимальная видимость парализовала авиасообщение. Сотни пассажиров находятся в ожидании.

Самолеты разворачивают на запасные аэродромы. Рейсы внутри области отменены. А циклон лишь набирает обороты. Его эпицентр сейчас в Тихом океане. Он движется в сторону материка.

Во власти тропического циклона находится все тихоокеанское побережье. Первой удар стихии приняла на себя Сахалинская область - это сам Сахалин и Курильские острова. Метель уже началась на Камчатке. В ближайшее время ухудшение погоды ждут в Приморском и Хабаровском краях. Здесь уже чувствуется усиление ветра.

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