Из эпицентра стихии: кадры последствий мощной метели в Южно-Сахалинске

В Южно-Сахалинске закрыли аэропорт. Рейсы, направлявшиеся туда из Красноярска и Новосибирска, отправили на запасной аэродром в Хабаровск. Остальные задержали или перенесли на завтра. Причиной всему стал мощный циклон, который пришел с Тихого океана и принес сильный снегопад с ураганным ветром. Метель не утихает уже несколько часов.

«В самом Южно-Сахалинске проезд по центральным улицам удалось сохранить, работает даже общественный транспорт. На междугородних трассах движение для автомобилей пока запрещено, на многих направлениях стоят посты. Кроме того, закрыта паромная переправа «Ванино-Холмск», - рассказал с места событий корреспондент Данил Паршуков.

Школы перевели на дистанционное обучение до улучшения погодных условий. Власти региона призывают работодателей по возможности отправить сотрудников на удаленку. Непогода бушует и на Курилах. Порывы ветра достигают 45 м/с. Из-за аварий на сетях в ряде домов отключили электричество.

В Южно-Сахалинске с начала метели уже выпало 67% месячной нормы осадков. Об этом «Сахалин. Инфо» рассказали в отделе метеопрогнозов сахалинского УГМС. По данным портала, в городе готовят перехватывающие парковки для размещения личного транспорта жителей.