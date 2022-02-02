Госсекретарю МВД Черногории закрыли въезд в РФ из-за сокрытия в стране Тельмана Исмаилова

Госсекретарю МВД Черногории запретили въезд в РФ из-за сокрытия в этой стране предпринимателя Тельмана Исмаилова, обвиняемого в России в убийстве и незаконном обороте оружия.

«2 февраля в посольство Черногории в Российской Федерации направлена нота МИД России о запрете на въезд в Российскую Федерацию государственному секретарю Министерства внутренних дел Черногории Зорану Миляничу», - заявили в МИД России.

В ведомстве отметили, что мера стала ответом на недружественные действия Черногории, предоставившей Исмаилову, объявленному в международный розыск, политическое убежище в октябре 2021 года. Предприниматель преследуется по линии Интерпола за преступления, совершенные на территории Российской Федерации.

По версии следствия, Исмаилов организовал убийство двух предпринимателей. Исполнитель преступления Мехман Керимов к настоящему времени уже осужден на 13 лет колонии строгого режима. Генпрокуратура России ранее направила в Черногорию ходатайство с просьбой отменить решение о предоставлении Исмаилову политического убежища.