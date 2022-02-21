Вирусолог рассказал о смертельно опасной лихорадке Ласса, выявленной в Великобритании

Вспышка лихорадки Ласса произошла в Великобритании. В стране зафиксировано три случая смертельно опасной болезни, один из них со смертельным исходом.

Само заболевание очень опасное, смертность при лихорадке Ласса высокая, рассказал «Звезде» российский вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн. Однако, по мнению специалиста, опасаться значительного распространения болезни не стоит.

«Это очень опасное заболевание, смертность при этом заболевании высокая. Вызывается эта болезнь аренавирусами, но она не имеет эпидемического распространения, вот такие вспышки возникают – это достаточно ограниченные. А так чтобы распространялось на большую территорию, этого нет, поэтому ожидать эпидемии Ласса, или пандемии Ласса не приходится», - указал профессор.

Он подчеркнул, что лихорадка Ласса известна давно, распространена на западе Африки и широкого распространения никогда не имела.

Чаще всего инфекционное заболевание передается через грызунов и их фекалии, однако заражение от человека к человеку также возможно.

По данным британского таблоида Daily Express, в Великобритании лихорадка Ласса выявлена впервые за 13 лет. Всего заболели три человека, причем новорожденный ребенок умер в результате инфицирования. Сейчас за людьми, которых контактировали с пациентами, ведется наблюдение.

Общий уровень летальности при лихорадке Ласса составляет 1 процент. Среди госпитализированных с тяжелым течением смертность оценивается примерно в 15 процентов.