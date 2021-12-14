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Почти сто человек скончались от неизвестной болезни в Африке

Светлана Иванова
16:47 14.12.2021
По мнению местных властей, реальное число летальных случаев гораздо больше зарегистрированных.
Почти сто человек скончались от неизвестной болезни в Африке
© Фото: Samir Bol, ZUMAPRESS, globallookpress
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Почти сто человек умерли от загадочной болезни на востоке Южного Судана. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) направила целевую группу для исследования вспышки неизвестного заболевания. Всего за несколько месяцев умерли 89 граждан, больше всего жертв зарегистрировано в штате Джонглей. Как сообщает BBC, пробы на холеру показали отрицательный результат.

По мнению местных властей, реальное число летальных случаев гораздо больше зарегистрированных.

Районы, где произошла вспышка загадочной болезни, сильнее всего пострадали от наводнения в августе 2021 года. Часть территории до сих пор отрезана от земли после разгула стихии, поэтому специалистам ВОЗ придется добираться туда на вертолете.

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