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МИД РФ обвинил американское посольство в отрыве от реальности

Анна Касаткина
13:34 21.02.2022
Ранее американское посольство в предупреждении гражданам Соединенных Штатов заявило о возможных «нападениях на торговые центры, метро и ж/д станции» в Москве, Санкт-Петербурге и на территориях, граничащих с Украиной.
МИД РФ обвинил американское посольство в отрыве от реальности
© Фото: Максим Блинов, РИА Новости
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Посольство США в России находится в отрыве от реальности и пугает россиян своими заявлениями. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя предупреждения дипмиссии о якобы готовящихся в России терактах.

По словам Захаровой, происходящее похоже на информационную террористическую атаку против РФ.

«Вчера вы видели, наверное, совершенно в отрыве от реальности, от действительности начало себя вести посольство США в Москве, пугая россиян», - сказала она в эфире Первого канала.

Ранее американское посольство в предупреждении гражданам Соединенных Штатов заявило о возможных «нападениях на торговые центры, метро и ж/д станции» в Москве, Санкт-Петербурге и на территориях, граничащих с Украиной. В сообщении, однако, ничего не говорилось о том, доводили ли эту информацию до властей РФ по официальным каналам, в том числе предусмотренным в рамках сотрудничества по борьбе с терроризмом.

Позже в дипмиссии заявили РИА Новости, что, выпуская предупреждение, исходили из соображений безопасности, так как в ряде российских СМИ сообщалось о волне «минирований» общественных мест.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление американского посольства, назвал такие публикации «необычной практикой».

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