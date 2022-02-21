Воронки у стен школы: кадры последствий утреннего обстрела поселка в ДНР

Телеканал «Звезда» публикует кадры из поселка шахты Трудовская, который украинские силовики обстреляли утром в понедельник, 21 февраля. В результате минометного обстрела погиб один человек, несколько снарядов упали рядом со школой.

В 03.40 (04.40 мск) в результате обстрела погиб рабочий, который направлялся на утреннюю смену в шахту. Мина упала на обочине дороги, по которой шел человек. Второй снаряд приземлился на противоположной стороне дороги, где разрушил бордюр и повредил бетонный забор.

Несколько выпущенных во время утреннего обстрела мин разорвались у стен школы. Занятия в учебном заведении были приостановлены в связи с обострением ситуации, а потому детей в здании не было и никто не пострадал.

Ранее в ДНР заявили, что в задачи группировки Вооруженных сил Украины входит захват территории Донбасса за пять суток. В ходе операции, как заявил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин, украинские силовики планируют дойти до границы РФ.