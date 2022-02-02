Под надежной охраной: миротворцы отразили нападение «диверсантов» на гумконвой под Самарой

Бойцы миротворческой бригады под Самарой отразили нападение условных диверсантов на гуманитарный конвой. По сценарию, грузовики двигались под прикрытием бронетранспортеров. На разных участках маршрута противник пытался атаковать колонну с земли и с воздуха - пришлось поработать и зенитчикам, и расчетам РПГ.

В рамках тренировки широко применялись беспилотники. Учения пришлись на 17-ю годовщину создания соединения. Стоит отметить, что в бригаде, которой присвоили почетное наименование «Александрийская», служат только контрактники. Именно они в ноябре 2020 года составили основу российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе.

Ранее сообщалось, что российские миротворцы обеспечили безопасный транзит гуманитарных колонн в Нагорном Карабахе. Военные полицейские сопроводили колоны из порядка 20 единиц автомобильной техники со строительными материалами и продовольствием.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов