В Минцифры назвали условия для получения ковид-сертификата после теста на антитела

Сертификат о перенесенном COVID-19 по результатам теста на антитела можно будет оформить только один раз, при этом у человека не должно быть ранее выданных сертификатов о перенесенном заболевании или вакцинации. Порядок получения документа разъяснили в Минцифры РФ.

Сертификат, который будет действителен шесть месяцев, с 21 февраля можно получить через портал Госуслуг.

«Его можно оформить только один раз и только при условии, что пользователь раньше не получал медицинский сертификат о перенесенном заболевании или пройденной вакцинации», - говорится в сообщении ведомства.

Перед сдачей анализа россиянам посоветовали убедиться, что лаборатория передает результаты на Госуслуги. Для оформления сертификата принимаются положительные результаты с любым уровнем антител (иммуноглобулинов G).

Как пояснил замглавы Минцифры Олег Качанов, после подачи заявления и сдачи анализов сертификат появится в личном кабинете на Госуслугах, он будет доступен на русском и английском языках.

Ранее в России начали выдавать сертификаты о перенесенном заболевании по результатам экспресс-теста на COVID-19.