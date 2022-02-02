София Ротару рассказала о своей борьбе с «омикроном»

Советская и украинская эстрадная певица София Ротару рассказала о перенесенном ею коронавирусном заболевании. Речь шла о штамме «омикрон». В частности, певица и актриса сказала, что «коронавирус побежден, но не без осложнений».

«Дорогие друзья и близкие мне люди! Вот и до меня добрался "омикрон"… Две недели бессонных ночей и борьбы за здоровье. Коронавирус побежден, но не без осложнений. Ситуация благодаря замечательным врачам и медсестрам под контролем, но нужно еще время и силы…» - написала она в своем Instagram.

Также она поблагодарила своих близких, подписчиков и всех, «кто рядом со мной».

«Спасибо семье и всем, кто рядом со мной! Берегите себя и своих близких! Будьте здоровы! Ваша София Ротару», - пожелала певица.

Ранее в комментарии «Звезде» российская актриса, заслуженная артистка РСФСР Елена Проклова рассказала о своем самочувствии после перенесенного ею недуга. В частности, речь шла о повреждениях мозжечка.