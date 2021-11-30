Уральские ученые рассказали, как застряли в Южной Африке из-за омикрон-штамма

Члены поискового метеоритного отряда Уральского Федерального Университета рассказали, как застряли в Южно-Африканской Республике, где был ранее обнаружен первый случай инфицирования омикрон-штаммом, из-за чего впоследствии Россия приостановила авиасообщение с ЮАР. О своем положении они рассказали в беседе со «Звездой».

Они уточнили, что два дня назад прилетели из Антарктиды, благополучно завершив экспедицию, в составе которой было шесть человек. По словам Александра Пастуховича, руководителя метеоритной экспедиции УрФУ, у ученых возникли трудности из-за метеорологических условий. Мощные порывы ветра разрушили лагерь исследователей. Было принято решение прекращать экспедицию. Ученые вызвали самолет, после чего ждали в аэропорту около недели хорошей погоды, чтобы отправиться в Кейптаун.

Оказавшись в столице ЮАР, исследователи столкнулись с проблемой отмененных рейсов. В настоящий момент члены экспедиции проживают в гостинице, условиями они довольны.

«Мы сейчас в гостинице, очень приличной гостинице. Здесь хорошие завтраки, антураж. Мы практически одни, никого нет, туристов нет, все пытаются выехать, вылететь, с самолетами тут не очень. Но сейчас вывозные рейсы уже начались. Мы уж приобрели билет на 3 декабря, посодействовало консульство», - рассказал член метеоритной экспедиции УрФУ Руслан Колунин.

Ранее Россия приостановила авиасообщение с ЮАР, где впервые был зарегистрирован случай заражения новым штаммом коронавируса. ВОЗ обозначила данную мутацию греческой буквой «омикрон». В субботу представитель Организации в России Мелита Вуйнович заявила, что появление новой мутации не должно служить поводом для паники. Она также добавила, что в настоящее время нет доказательств того, что существующие вакцины будут неэффективны против данного штамма.

Медики из ЮАР заявили, что наиболее уязвимой группой к заражению омикрон-штаммом коронавируса являются молодые люди. В стране госпитализируют людей в возрасте 20-30 лет, большую часть пациентов, по словам медиков, составили не прошедшие вакцинацию.