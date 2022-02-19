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В ДНР заявили, что ВСУ планируют захватить Донбасс за пять суток

Алексей Курильченко
13:49 19.02.2022
От Алчевска и Енакиево планирует выйти в границам РФ за двое суток.
В ДНР заявили, что ВСУ планируют захватить Донбасс за пять суток
© Фото: GeneralStaff.ua, Facebook
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Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин заявил, что задачи группировки Вооруженных сил Украины входит захват территории Донбасс за пять суток. Из них трое суток выделено на проход на Алчевск и Енакиево. Затем украинские военные планируют дойти к границам РФ.

«Ближайшая задача в течение трех суток выйти на рубеж Алчевск - Енакиево. Дальнейшая задача группировки выход в течение двух суток к границе Российской Федерацией», - говорится в сообщении в Telegram-канале Народной милиции ДНР.

По словам Басурин, нападение планирует с трех направлений. Основными пунктами поражения будут командные пункты Народной милиции, гражданские администрации, критически важная инфраструктура, места хранения тяжелого вооружения.

Ранее глава Донецкой народной республики Денис Пушилин подписал указ о всеобщей мобилизации. За день до объявления эвакуации и мобилизации большое количество человек пришли в военкоматы, изъявив желание встать на обороны республики.

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