Гроза подлодок: Ил-38 пролетел на бреющем над водами Средиземного моря

В Средиземном море проходят масштабные учения ВМФ России. В них задействованы отряды боевых кораблей Тихоокеанского, Северного и Черноморского флотов, а также противолодочные самолеты морской авиации Ил-38.

Рассмотреть низколетящий противолодочный самолет Ил-38 - большая удача. На такой высоте выполняются противолодочные задачи - постановка гидроакустического оборудования, поиск и слежение за подводными целями. Это задачи общие и для авиации, и для боевых кораблей Северного флота, которые сейчас в Средиземном море.

Масштабные учения под руководством главнокомандующего Военно-морским флотом Николая Евменова проходят в акватории всех морей, которые прилегают к российской территории, а также в оперативно важных районах Мирового океана.

В учениях задействованы ракетные крейсеры «Варяг» и «Маршал Устинов», фрегаты «Адмирал флота Касатонов», «Адмирал Григорович», большие противолодочные корабли «Адмирал Трибуц» и «Вице-адмирал Кулаков» и другие корабли.

«Маршал Устинов» - ракетный крейсер проекта 1 164, заложенный 5 октября 1978 года на Николаевском судостроительном заводе под наименованием «Адмирал флота Лобов», спущен на воду 25 февраля 1982 года, вошел в состав Северного флота 5 ноября 1986 года.

Водоизмещение корабля составляет 11 280 тонн, длина - 186,5 метра, высота - 42,5 метра, а скорость - 32 узла.

На вооружении «Маршала Устинова» находятся корабельная автоматическая пушка АК-130, 16 пусковых установок ПКРК П-1000 «Вулкан», 64 пусковые установки ЗРС С-300Ф «Форт» и ЗРК «Оса-МА».

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Олег Давыденко