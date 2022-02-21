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На сверхмалых высотах: какие задачи выполняет авиация ВМФ на учениях в Средиземном море

06:56 21.02.2022
В масштабных учениях задействованы отряды боевых кораблей Тихоокеанского, Северного и Черноморского флотов, а также противолодочные самолеты морской авиации Ил-38.
На сверхмалых высотах: какие задачи выполняет авиация ВМФ на учениях в Средиземном море
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Обнаружение слежки условного противника, поиск и непрерывное наблюдение за подводной лодкой «неприятеля» - такие задачи выполняют российские экипажи кораблей и авиации на учениях в Средиземном море. На борту ракетного крейсера «Маршал Устинов» находится корреспондент «Звезды».

В масштабных учениях задействованы отряды боевых кораблей Тихоокеанского, Северного и Черноморского флотов, а также противолодочные самолеты морской авиации Ил-38.

Задача моряков - определить, следит условный противник за российскими силами или нет. Помимо этого, им необходимо обнаружить субмарину «врага» и непрерывно наблюдать за ней. Для этого экипажи Ил-38 проходят над морем на сверхмалых высотах. Они устанавливают гидроакустическое оборудование, проводят поиск подводных целей и слежение за ними.

Масштабные учения под руководством главнокомандующего ВМФ Николая Евменова проходят с 15 по 25 февраля в акватории всех морей, которые прилегают к российской территории, а также в оперативно важных районах Мирового океана. Они направлены на противодействие военном угрозам РФ с морских направлений. Всего в маневрах задействовано 140 боевых кораблей и судов обеспечения, свыше 60 летательных аппаратов, 1000 единиц боевой техники и около 10 тысяч военнослужащих.

Материал подготовили Анна Касаткина, Михаил Аброськин и Олег Давыденко.

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