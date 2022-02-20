Россиянам пообещали перманентную весну

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в столичном регионе на предстоящей неделе наступит перманентная весна. По его словам, температура воздуха достигнет пяти градусов выше ноля.

«Текущий месяц в Центральной России продолжает удивлять необычным теплом. Среднемесячная температура воздуха почти на 5 градусов выше положенной нормы, а февраль-2022 входит в десятку самых теплых за последние 74 года. И до конца календарной зимы атмосфера, по всей видимости, останется в перманентном состоянии метеорологической весны», - рассказал синоптик в беседе с РИА Новости.

Метеоролог также пояснил, что в первой половине будущей недели Центральную Россию настигнет ненастный североатлантический циклон «Антониа». Так, в среду в Москву придет облачность, в смешанной фазе пройдут осадки, причем в виде дождей в ночь на вторник и утром. В ночное время в столице будет 0.. +2 градуса, днем 2-4 градуса выше ноля, во вторник после полудня воздух прогреется до +5, что на 7-10 градусов теплее нормы и соответствует климату начала апреля.

«В четверг и пятницу инициатива на синоптической карте будет принадлежать антициклону, а значит жителей региона ждут по-мартовски погожие деньки. В темное время суток будет подмораживать до минус 1-6, на дорогах образуется гололедица, а в разгар дня февральское солнце прогреет воздух до ноля - плюс 5. К выходным же погода вновь испортится», - добавил специалист.

Кроме того, Тишковец обратил внимание на таяние сугробов, высота которых может сократиться до 19-20 сантиметров, что соответствует норме 27 марта, когда в столичный регион приходит климатическая весна.

Ранее в Москве был продлен «желтый» уровень погодной опасности. В столичном регионе продолжают ощущать воздействие пришедшего на европейскую территорию России циклона.