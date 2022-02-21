Гранатометчики ВВО уничтожили «врага» во взаимодействии со снайперами

Более двух тысяч военнослужащих гранатометных подразделений Восточного военного округа завершили программу подготовки в рамках масштабных сборов, которые проходили одновременно в нескольких регионах Дальнего Востока.

Участники тренировок получили навыки ведения разведки, обнаружения и поражения целей из автоматических гранатометов «Пламя» и ручных противотанковых гранатометов. Особое внимание в ходе сборов уделили тактике действий гранатометных расчетов во взаимодействии со снайперами.

Кроме того, в Амурской области прошли учения с экипажами стратегических ракетоносцев Ту-95МС. Летчики дальней авиации отработали воздушное патрулирование в заданном районе, полеты в сложных метеоусловиях, а также условные пуски ракет.

30-мм автоматический станковый гранатомет АГС-17 «Пламя» предназначен для поражения живой силы и огневых средств противника, расположенных вне укрытий - в открытых окопах (траншеях) и за естественными складками местности (в лощинах, оврагах, на обратных скатах высот).

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Михаил Долгов