В сложных метеоусловиях: в Амурской области прошли учения с экипажами Ту-95МС

В авиационном полку дальней авиации, дислоцированном в Амурской области, завершились летно-тактические учения с экипажами стратегических ракетоносцев Ту-95МС. Летчики дальней авиации отработали задачи воздушного патрулирования в заданном районе, полеты в сложных метеоусловиях, а также условные пуски ракет.

В районе маневров специалистами связи были выполнены нормативы по развертыванию оперативных групп и запасных командных пунктов, а также инженерному оборудованию и маскировке позиций для работы в полевых условиях. Во время розыгрышей тактических эпизодов учений военнослужащие отразили нападение диверсионно-разведывательных групп условного неприятеля.

Ранее сообщалось, что морская авиация Черноморского флота провела учения по передислокации на запасные аэродромы. Тренировка проводилась в рамках учений корабельных сил, морской авиации и подразделений береговых войск под руководством командующего Черноморским флотом адмирала Игоря Осипова. В рамках данных маневров десять самолетов Су-24 выполнили перебазирование с аэродромов в Крыму на запасные, расположенные в других регионах.

Материал подготовили: Роман Захаров, Олег Давыденко