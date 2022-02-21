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В сложных метеоусловиях: в Амурской области прошли учения с экипажами Ту-95МС

00:03 21.02.2022
В районе маневров специалистами связи были выполнены нормативы по развертыванию оперативных групп и запасных командных пунктов, а также инженерному оборудованию и маскировке позиций для работы в полевых условиях.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В авиационном полку дальней авиации, дислоцированном в Амурской области, завершились летно-тактические учения с экипажами стратегических ракетоносцев Ту-95МС. Летчики дальней авиации отработали задачи воздушного патрулирования в заданном районе, полеты в сложных метеоусловиях, а также условные пуски ракет.

В районе маневров специалистами связи были выполнены нормативы по развертыванию оперативных групп и запасных командных пунктов, а также инженерному оборудованию и маскировке позиций для работы в полевых условиях. Во время розыгрышей тактических эпизодов учений военнослужащие отразили нападение диверсионно-разведывательных групп условного неприятеля.

Ранее сообщалось, что морская авиация Черноморского флота провела учения по передислокации на запасные аэродромы. Тренировка проводилась в рамках учений корабельных сил, морской авиации и подразделений береговых войск под руководством командующего Черноморским флотом адмирала Игоря Осипова. В рамках данных маневров десять самолетов Су-24 выполнили перебазирование с аэродромов в Крыму на запасные, расположенные в других регионах.

Материал подготовили: Роман Захаров, Олег Давыденко

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