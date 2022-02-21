Несколько взрывов и яркие вспышки: кадры предполагаемого обстрела позиций Народной милиции ДНР

В распоряжении телеканала «Звезда» появилось видео, где, как утверждается, зафиксирован момент обстрела позиций Народной милиции ДНР со стороны Вооруженных сил Украины. По неподтвержденной информации, инцидент произошел в районе 01.15 ночи 21 февраля около города Новоазовска.

Позднее Министерство государственной безопасности ДНР опубликовало официальное заявление. В нем говорится, что около 8 утра в Новоазовском районе ДНР был осуществлен прорыв диверсионной группы противника.

«В результате прорыва подорван склад ракетно-артиллерийского вооружения Управления Народной милиции ДНР. Противник осуществил попытки выйти на государственную границу Донецкой Народной Республики и Российской Федерации», - говорится на сайте МГБ ДНР.

Отмечается, что бойцы УНМ ДНР перекрыли центральные пути сообщения. Ведется бой.

Ранее сообщалось, что ВСУ утром обстреляли несколько населенных пунктов в непризнанной республике. В ДНР заявили, что украинская армия выпустила 40 мин запрещенного Минскими соглашениями калибра.