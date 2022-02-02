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СМИ: США готовы обсудить с РФ инспекцию наличия крылатых ракет на европейских базах НАТО

Алиса Кононенко
01:12 02.02.2022
При этом в США ожидают, что Россия сделает аналогичный шаг и пустит американских инспекторов на свои базы.
СМИ: США готовы обсудить с РФ инспекцию наличия крылатых ракет на европейских базах НАТО
© Фото: Andreas Franke picture alliance Globallookpress
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Администрация президента Джо Байдена сообщила Кремлю, что готова обсудить предоставление России возможности убедиться в отсутствии наступательных крылатых ракет «Томагавк» на секретных базах противоракетной обороны НАТО в Румынии и Польше, сообщили американские СМИ.

«Предложение США направлено на то, чтобы развеять опасения Москвы относительно того, что пусковые установки могут быть использованы против России», - пишет Bloomberg со ссылкой на свой источник. 

При этом подчеркивается, что Польша может согласиться на противоракетные проверки со стороны России в обмен на аналогичные инспекции российских баз в Калининграде. По словам источника издания, пока неясно, согласится ли Москва предоставить США доступ к своим ракетным объектам.

Напомним, президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что в Польше и Румынии были размещены пусковые установки Mk41, которые способны запускать ракеты «Томагавк» -  ударные, угрожающие России, системы.  

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