СМИ: США готовы обсудить с РФ инспекцию наличия крылатых ракет на европейских базах НАТО

Администрация президента Джо Байдена сообщила Кремлю, что готова обсудить предоставление России возможности убедиться в отсутствии наступательных крылатых ракет «Томагавк» на секретных базах противоракетной обороны НАТО в Румынии и Польше, сообщили американские СМИ.

«Предложение США направлено на то, чтобы развеять опасения Москвы относительно того, что пусковые установки могут быть использованы против России», - пишет Bloomberg со ссылкой на свой источник.

При этом подчеркивается, что Польша может согласиться на противоракетные проверки со стороны России в обмен на аналогичные инспекции российских баз в Калининграде. По словам источника издания, пока неясно, согласится ли Москва предоставить США доступ к своим ракетным объектам.

Напомним, президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что в Польше и Румынии были размещены пусковые установки Mk41, которые способны запускать ракеты «Томагавк» - ударные, угрожающие России, системы.