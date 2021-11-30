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Путин назвал разработку Россией гиперзвукового оружия ответом на действия НАТО

15:02 30.11.2021
Президент заявил, что в НАТО распространяли свою военную инфраструктуру к границам России, не считаясь с тем, что в 90-е годы у РФ и Запада были «практически безоблачные» отношения. Но это не помешало поставить угрожающие РФ пусковые установки Mk41 в Польше и Румынии.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России
МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой «Кинжал»
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Президент России Владимир Путин назвал разработку Россией гиперзвукового оружия ответом на действия НАТО. Он сделал это в ходе выступления на инвестиционном форуме «Россия зовет!».

Президент заявил, что в НАТО распространяли свою военную инфраструктуру к границам России, не считаясь с тем, что в 90-е годы у РФ и Запада были «практически безоблачные» отношения. По словам Путина, в середине 90-х стороны были «почти союзниками». 

В итоге, как заметил Путин, в Польше и Румынии были размещены системы ПРО. Пусковые установки Mk41 способны запускать и ракеты «Томагавк», уже ударные, угрожающие России, системы. 

«В ответ мы вынуждены были - я хочу это подчеркнуть! - вынуждены, начать разработки гиперзвукового оружия», - сказал президент. 

Также Путин упомянул и об незапланированных учениях НАТО у российских берегов. По словам Путина, в 20 километрах от российских границ летали стратегические бомбардировщики, способные нести высокоточное и ядерное оружие. Все эти случаи вызывали озабоченность. 

Также Путин анонсировал появление в России гиперзвукового оружия с максимальной скоростью полета в 9 Махов. По словам президента, оно заступит на боевое дежурство уже в начале 2022 года.

Материал подготовил Тимур Шерзад

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