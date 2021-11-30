Президент России Владимир Путин назвал разработку Россией гиперзвукового оружия ответом на действия НАТО. Он сделал это в ходе выступления на инвестиционном форуме «Россия зовет!».

Президент заявил, что в НАТО распространяли свою военную инфраструктуру к границам России, не считаясь с тем, что в 90-е годы у РФ и Запада были «практически безоблачные» отношения. По словам Путина, в середине 90-х стороны были «почти союзниками».

В итоге, как заметил Путин, в Польше и Румынии были размещены системы ПРО. Пусковые установки Mk41 способны запускать и ракеты «Томагавк», уже ударные, угрожающие России, системы.

«В ответ мы вынуждены были - я хочу это подчеркнуть! - вынуждены, начать разработки гиперзвукового оружия», - сказал президент.

Также Путин упомянул и об незапланированных учениях НАТО у российских берегов. По словам Путина, в 20 километрах от российских границ летали стратегические бомбардировщики, способные нести высокоточное и ядерное оружие. Все эти случаи вызывали озабоченность.

Также Путин анонсировал появление в России гиперзвукового оружия с максимальной скоростью полета в 9 Махов. По словам президента, оно заступит на боевое дежурство уже в начале 2022 года.

Материал подготовил Тимур Шерзад