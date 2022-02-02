Представитель судовладельца сообщил, что затонувший в Зарубино краболов был технически исправен

Затонувшее у причала №6 в приморском Зарубино краболовное судно было технически исправным. Ремонт судна проводился чуть более шести месяцев назад. Об этом заявил представитель компании-судовладельца «Примкраб». Отмечается, что в предрейсовом отчете о неисправностях краболова заявлено не было.

«На судне "Акванавт" летом 2021 года проведен ремонт с проведением докового освидетельствования Российским морским регистром судоходства. При оценке технического состояния корпусных конструкций судна замечаний не было. В предрейсовом отчете о готовности судна к выходу никаких неисправностей не заявлено, то есть судно вышло в рейс технически исправным», - приводит РИА Новости слова представителя «Примкраба».

Напомним, что в результате трагедии погиб один член экипажа - старший механик судна, эвакуировано 14 человек.

Немногим ранее сообщалось о возбуждении уголовного дела Приморским следственным отделом на транспорте Восточного межрегионального СУТ СК России. Дело заведено по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, «повлекших по неосторожности смерть человека, по ч. 2 ст. 263 УК РФ».