Миротворцы РФ обеспечили безопасный въезд в Карабах и выезд для двух тысяч человек

Российские миротворцы за сутки обеспечили безопасный въезд более 600 единиц автомобилей и около двух тысяч человек в Нагорный Карабах и обратно. В круглосуточном режиме военнослужащие обеспечивают мониторинг обстановки и контроль соблюдения режима прекращения огня на всех 27 наблюдательных постах вдоль всей линии разграничения в Нагорном Карабахе и Лачинском коридоре.

«Наблюдательные посты российского миротворческого контингента работают в штатном режиме. В целях предотвращения возможных провокаций осмотру подлежат все автотранспортные средства, а при необходимости проводится их досмотр. Также осуществляется контроль за соблюдением режима о прекращении огня», - рассказал представитель российского миротворческого контингента Дмитрий Лычкин.

Все наблюдательные посты российского миротворческого контингента оборудованы фортификационными сооружениями «Блокпост», предназначенными для защиты военнослужащих от стрелкового оружия и осколков, а также ведения кругового наблюдения за близлежащей территорией.

Для организации несения службы на наблюдательных постах, организации быта, занятий по физической подготовке и отдыха личного состава миротворческих подразделений построены блочно-модульные городки, созданы комфортные и современные условия. Для контроля текущей обстановки все наблюдательные посты оборудованы современными уличными купольными камерами видеонаблюдения.

Материал подготовили Анна Берестовая и Олег Давыденко