Морская авиация Черноморского флота перебазировала Су-24 из Крыма в другие регионы

Морская авиация Черноморского флота провела учения по передислокации на запасные аэродромы. Тренировка проводилась в рамках учений корабельных сил, морской авиации и подразделений береговых войск под руководством командующего Черноморским флотом адмирала Игоря Осипова.

На учениях десять самолетов Су-24 выполнили перебазирование с аэродромов в Крыму на запасные, расположенные в других регионах, сообщает отдел информационного обеспечения Черноморского флота.

Серия учений во всех зонах ответственности флотов проходит в январе-феврале в соответствии с планом подготовки Вооруженных сил России на 2022 год. Общее руководство осуществляет главком ВМФ РФ Николай Евменов. Учения проводятся, чтобы защитить российские национальные интересы в Мировом океане, противодействовать военным угрозам с моря.

Всего в серии проводимых учений ВМФ задействовано более 140 боевых кораблей и судов обеспечения, более 60 летательных аппаратов, 1 000 единиц военной техники и около 10 тысяч человек.

Су-24 (по кодификации НАТО: Fencer - «Фехтовальщик») - советский и российский тактический фронтовой бомбардировщик. Самолет имеет крыло изменяемой стреловидности, что позволило добиться достаточно высоких скоростных и взлетно-посадочных характеристик. Су-24 стал первым в СССР всепогодным самолетом.

Самолет применялся в афганской и чеченской войнах, наносил удары по террористам в Сирии. Всего за время производства с 1971 по 1993 год было построено порядка 1 400 Су-24.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов