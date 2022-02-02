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По снегу и бездорожью: военнослужащие обкатали вездеходы «Алеут» в Бурятии

10:29 02.02.2022
«Алеут» - это двухзвенный гусеничный снегоболотоход, который отличается очень высокой проходимостью.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Новейшие снегоболотоходы «Алеут» осваивают военнослужащие в Бурятии. Машины поступили в местное танковое соединение. Механики-водители прошли переподготовку и приступили к обкатке уникальных вездеходов на трассе с глубиной снега до полуметра. На маршруте экипажам пришлось отразить нападение условных диверсантов - противника уничтожили за считаные минуты.

«Алеут» - это двухзвенный гусеничный снегоболотоход, который отличается очень высокой проходимостью, такие машины незаменимы в арктических условиях. В первом, так называемом «энергетическом» модуле могут разместиться пять человек, включая механика-водителя, во втором, «пассажирском», - до 15. При этом второй модуль можно легко превратить в медицинский блок или даже командный пункт.

В конце ноября, когда военнослужащие помогали устранять последствия сильного снегопада в Еврейской автономной области и Биробиджане, для доставки электриков на места аварий и порывов линий электропередач также были задействованы расчеты вездеходов «Алеут».

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

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