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Военные ВВО помогают устранять последствия сильного снегопада в Еврейской АО

Валентина Пескова
13:18 27.11.2021
На специальной технике военнослужащие расчищают полевые дороги, по которым сейчас вообще невозможно проехать.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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Военнослужащие Минобороны РФ оказывают помощь населению Еврейской автономной области по расчистке дорог после обильного снегопада в регионе.

За помощью по ликвидации снежных заносов и наледи в Биробиджане и Ленинском районе Еврейской автономной области к главе военного ведомства Сергею Шойгу обратились из администрации губернатора региона.

К работам привлечены четыре сводных отряда мотострелкового соединения ВВО, которые задействуют при ликвидации чрезвычайных ситуаций. Всего у них участвуют более 400 военнослужащих и свыше 60 единиц различной техники. Из них 17 машин - инженерная техника.

Расчет инженерной машины разграждения (ИМР) уже расчистил от снежного покрова дорогу регионального значения на участке Преображеновка - Венцелево, сообщили в пресс-службе ВВО.

Для доставки аварийных команд электриков на места аварий и порывов линий электропередач также были задействованы расчеты двухзвенчатых вездеходов «Алеут».

В настоящее время в штабе Восточного военного округа создана оперативная группа по контролю и координации сводных отрядов для ликвидации последствий ЧС.

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