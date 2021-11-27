Военные ВВО помогают устранять последствия сильного снегопада в Еврейской АО

Военнослужащие Минобороны РФ оказывают помощь населению Еврейской автономной области по расчистке дорог после обильного снегопада в регионе.

За помощью по ликвидации снежных заносов и наледи в Биробиджане и Ленинском районе Еврейской автономной области к главе военного ведомства Сергею Шойгу обратились из администрации губернатора региона.

К работам привлечены четыре сводных отряда мотострелкового соединения ВВО, которые задействуют при ликвидации чрезвычайных ситуаций. Всего у них участвуют более 400 военнослужащих и свыше 60 единиц различной техники. Из них 17 машин - инженерная техника.

Расчет инженерной машины разграждения (ИМР) уже расчистил от снежного покрова дорогу регионального значения на участке Преображеновка - Венцелево, сообщили в пресс-службе ВВО.

Для доставки аварийных команд электриков на места аварий и порывов линий электропередач также были задействованы расчеты двухзвенчатых вездеходов «Алеут».

В настоящее время в штабе Восточного военного округа создана оперативная группа по контролю и координации сводных отрядов для ликвидации последствий ЧС.