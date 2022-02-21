Вступил в силу приказ Минздрава о ковид-сертификатах после положительного теста на антитела
Также с 21 февраля лица младше 18 лет могут самостоятельно получать сертификаты о вакцинации от COVID-19, противопоказаниях к прививке или перенесенном коронавирусе.
© Фото: Zamir Usmanov Global Look Press
С 21 февраля россияне могут оформить сертификат о перенесенном коронавирусе на основании положительного теста на антитела. Соответствующее распоряжение Минздрава РФ опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. При этом, уточняется в документе, требований к конкретному уровню антител нет.
Сертификат будет оформляться однократно при условии наличия на портале госуслуг сведений о результатах теста на антитела к COVID-19. Тесты можно сделать в любой сертифицированной лаборатории, сертификат будет действовать полгода.
Документ может быть оформлен также на основании положительного ПЦР-теста, подтвержденного анализами на антитела. В этом случае срок действия сертификата составит один год.