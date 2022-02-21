Байден провел заседание совета нацбезопасности из-за ситуации на Украине

Президент США Джо Байден провел заседание совета национальной безопасности, в ходе которого обсудил сложившуюся вокруг Украины ситуацию. Об этом сообщил Белый дом.

«Президент Байден провел заседание совета национальной безопасности, чтобы обсудить последние события в контексте наращивания сил Россией на границе с Украиной», - приводит РИА Новости сообщение пресс-службы Белого дома.

Ситуация в Донбассе резко обострилась в последние дни. Власти самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик сообщили об интенсивных обстрелах на линии соприкосновения со стороны ВСУ. В этой связи была объявлена массовая эвакуация мирного населения в Россию и всеобщая мобилизация.

Москва неоднократно заявляла о нарушении Киевом режима прекращения огня и об игнорировании украинскими властями положений минских соглашений - основы мирного урегулирования конфликта. Кроме того, обеспокоенной официальной Москвы вызывала накачка Украины вооружением.