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В Россию прибыли более 53 тысяч беженцев из ДНР и ЛНР

Елизавета Потейчук
21:03 20.02.2022
Состояние прибывших в Россию беженцев улучшается, утверждают психологи.
В Россию прибыли более 53 тысяч беженцев из ДНР и ЛНР
© Фото: Андрей Архипов РИА Новости
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Временно исполняющий обязанности главы МЧС РФ Александр Чуприян сообщил, что свыше 53 тысяч беженцев из непризнанных Донецкой и Луганской народных республик пересекли границу с Россией. Чуприян также подчеркнул, что 419 прибывшим из Донбасса гражданам, 74 из которых - дети, понадобилась медицинская помощь.

«К 19.00 границу пересекли более 53 тысяч жителей двух соседних областей Украины. Они были эвакуированы, вывезены на 142 автобусах в 101 пункт временного размещения», - цитирует РИА Новости сообщение врио главы МЧС.

Чуприян также констатировал, что состояние прибывших в Россию беженцев улучшается. Как утверждают психологи, говорит он, у них появилась уверенность и радость в общении.

Ранее Александр Чуприян сообщил, что в России 26 регионов выразили желание принимать беженцев из Донбасса. По данным Пограничного управления ФСБ России по Ростовской области, через пункты пропуска границу России пересекло более 30 тысяч граждан за сутки.

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