В ОДКБ допустили отправку миротворцев в Донбасс при согласии Киева

В Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) допустили возможность размещения миротворцев в Донбассе. Необходимыми условиями для этого посчитали согласие Киева, наличие мандата от Совбеза ООН, а также поддержку таких действий правительствами всех стран объединения.

Такое заявление сделал генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась. Он также отметил, что считает необходимым ведение диалога для разрешения конфликта.

«Это новая реальность», - указал политик.

Как заверил Зась, члены ОДКБ всегда крайне тщательно подходят ко всем решениям, касающимся привлечения силы. При этом, по его словам, направить на территорию миротворцев в случае необходимости можно будет быстро и в любом нужном количестве: и три тысячи человек, и даже больше.

«Если потребуется больше - направим больше. Столько, сколько нужно», - цитирует генсека организации Reuters.

Ранее в Донецкой Народной Республике заявили, что ознакомлены с задачами ВСУ, касающимися Донбасса. Согласно их информации, украинские силовики планируют захватить всю территорию региона за пять суток.