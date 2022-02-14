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В результате пожара в Ачинске погибли 4 человека

Марина Крижановская
04:51 14.02.2022
Сообщается, что причиной возгорания могло послужить замыкание в электрощитке.
В результате пожара в Ачинске погибли 4 человека
© Фото: Алексей Иванов ТРК "Звезда"
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В Красноярском крае в городе Ачинск в результате пожара погибли четыре человека. Инцидент произошел в частном двухэтажном доме барачного типа по улице Коминтерна. Главное следственное управление Следственного комитета сообщило о возбуждении уголовного дела по статье о причинении смерти по неосторожности.

«В ночное время 13 февраля 2022 года в следственные органы ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия поступило сообщение о том, что в ходе ликвидации пожара в двухэтажном частном доме барачного типа, расположенном по улице Коминтерна города Ачинска, обнаружены тела двух мужчин в возрасте 76 и 46 лет и двух женщин 72 и 47 лет с признаками отравления угарным газом», - цитирует РИА Новости сообщение ведомства.

Причиной пожара могло стать замыкание в щитке. Там же был обнаружен очаг возгорания. В доме, по предварительным данным, проживали члены одной семьи.

Ранее Следственный комитет России опубликовал видео с места пожара в частном доме в Якутии. Огонь в якутском селе Сунгар унес жизни шести человек, в том числе четырех детей.

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