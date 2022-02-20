В стране и мире Эксперт рассказал о негативном влиянии воздуха в городах на легкие Алиса Кононенко По словам медика, количества кислорода в городском воздухе достаточно, однако там могут встречаться вредные твердые частицы. © Фото: Konstantin Kokoshkin Global Look Press Читайте нас на: В городском и сельском воздухе примерно одинаковое количество кислорода, но в городах могут находиться твердые частицы, которые вредны для легких, сообщил доктор медицинских наук, советник директора Центрального НИИ туберкулеза Игорь Степанян.



«Если над Москвой, например, висит смог, то это взвесь всяких газов и мелких твердых частиц в воздухе. По сути, это вредоносные составляющие. Если проводить долгие годы жизни в такой атмосфере, то это негативно сказывается на здоровье», - рассказал Степанян на радио Sputnik.



По словам эксперта, в связи с этим каждому человеку необходимо хотя бы один день в неделю проводить на природе.



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