Врач назвала распространенные ошибки в лечении кашля

Врач-терапевт высшей категории Александра Кожевникова рекомендует согражданам не заниматься самолечением при появившемся кашле. Она предостерегла от бездумного использования отхаркивающих средств, предлагая прежде установить его причину.

«Один из самых важных моментов - это бездумное использование отхаркивающих препаратов при кашле вообще. Дело в том, что кашель не обязательно сопровождает инфекцию дыхательных путей. Он может быть признаком других патологий. Поэтому отхаркивающие препараты могут не подействовать или дать побочные эффекты. Прежде чем лечить кашель, надо устанавливать причину», - рассказала терапевт радио Sputnik.

В контексте лечения кашля при простуде или COVID-19 Александра Кожевникова предупредила о недопустимости злоупотребления антибиотиками, поскольку они все имеют индивидуальное назначение и воздействие на иммунитет человека.

«Если говорить об ошибках в лечении кашля, то самое первое, о чем стоит упомянуть, - это необоснованное самоназначение антибиотиков. Антибактериальные препараты - далеко не самые безобидные. У каждого из них есть свои показания, противопоказания, правильные дозы и сроки лечения», - сообщила врач Александра Кожевникова.

Также терапевт не рекомендовала приобретать разрекламированный препарат, только потому, что он «на слуху». Она советует всегда обращаться к врачу.

«Обычный человек такого не знает и покупает тот антибиотик, который у всех на слуху. Он может просто не подействовать на вас или дать побочные эффекты, вплоть до угнетения иммунитета. Если сделать неправильной выбор, то препарат будет неэффективным и вредным», - отметила она.

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