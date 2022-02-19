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Медведчук заявил, что Запад бросил Украину в долговую яму

Марина Крижановская
23:35 19.02.2022
Депутат Верховной рады подчеркнул, что военная истерия вокруг Украины принесла Западу миллиарды.
Медведчук заявил, что Запад бросил Украину в долговую яму
© Фото: Kremlin Pool Global Look Press
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Глава политического совета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь», депутат Верховной рады Виктор Медведчук выразил мнение, что западные партнеры хорошо заработали на военной истерии вокруг Украины. Он сообщил, что проданный «военный хлам», техника «по завышенной цене» значительно пополнили бюджеты таких стран как Великобритания и Соединенные Штаты.

«В целом же кампания фейков из серии "Путин нападет", запущенная Вашингтоном, обошлась украинской экономике в 12 миллиардов долларов. США, Британия и другие страны, помогавшие Украине сопротивляться "неминуемой оккупации", под шумок военной истерии не только порешали свои внутренние проблемы, но и неплохо заработали. Сбыли ненужный военный хлам, впарили тепловозы по завышенной цене, подписали выгодные для себя торговые контракты», - сообщил Виктор Медведчук в своем Telegram-канале.

Украинский политик отметил факт получения Украиной значительных денежных средств - «финансовую поддержку стран ЕС, Америки, Канады и даже Японии в общем около 4 миллиардов евро», но, по его словам, «сложенные вместе деньги со "всего мира" - эта сумма не покрывает понесенных уже убытков от виртуальной войны».

«Более того - Украину ее западные партнеры бросили в долговую яму невиданной глубины. Зачем? А потому что нищим и бесправным государством очень легко управлять», - предпринял попытку внести ясность в сложившуюся ситуацию депутат Верховной рады.

Ранее, 17 февраля, советник главы Луганской Народной республики Родион Мирошник прокомментировал ситуацию «Звезде» об обстановке на линии соприкосновения в Донбассе. По его словам, настолько активных обстрелов не было уже несколько месяцев.

Как заявили в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, вооруженные формирования продолжают грубо нарушать режим прекращения огня и используют тяжелое вооружение.

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