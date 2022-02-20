Кинолог рассказал, как правильно воспитывать щенка

Президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев дал рекомендации по раннему обучению щенков с целью не допустить ошибки в их воспитании.

По мнению специалиста, стоит обзавестись специализированной литературой, если владелец собаки ранее не имел какого-либо опыта воспитания животного. Или же обратиться за помощью к специалисту.

«Все начинается с щенячьего возраста собаки, именно тогда можно заложить все необходимые качества, которые ты ждешь от собаки. Конечно, от ошибок никто не застрахован, особенно если это твоя первая собака. В этом случае перед тем, как завести себе друга, лучше всего посоветоваться со специалистами, изучить необходимую литературу. Таким образом вы можете избежать типичных ошибок, которые совершают новички», - рассказал кинолог в интервью РИА Новости.

Кинолог Владимир Голубев рекомендует не пренебрегать воспитанием в раннем возрасте щенка, как бы его жалея. В возрасте двух-трех месяцев можно уже начинать заниматься его дрессурой.

«Нервная система у щенка еще не развита, длинные тренировки могут быть утомительными для них. Начните разучивать самые необходимые команды (кличку, подзыв и запрещающую команду) по 10-15 минут в день. Если заметили, что щенок устал, завершайте занятие. Не перегружайте малыша, но и не думайте, что щенков совсем не нужно дрессировать», - отметил он.

Также президент РКФ настоятельно рекомендует обозначить допустимые границы для маленького пса, объясняя это необходимостью в жизни собаки «правил и ритуалов», создающих для нее предсказуемую среду. Он советует объяснить щенку что можно, а что нельзя и следовать этим правилам впредь. Таким образом, сохранение определенных правил и запретов позволит собаке не впадать в стрессовые ситуации. И наоборот - постоянный отзыв своих решений и команд введет собаку в заблуждение и к его постоянной тревожности и неуверенности.

Владимир Голубев отметил потребность прогулок с щенком, даже если он еще не получил все необходимые прививки. Таким образом он как можно раньше познакомится с окружающим миром, привыкая к шуму автомобилей и наблюдая других людей и собак.

«Если питомец с детства боязливый и осторожный, долгий отказ от прогулок может сильно сказаться на его поведении в будущем. Соблюдая строгий карантин, вы упускаете возможность познакомить щенка с внешним миром до того, как щенок начнет строго делить мир на привычный и непривычный и опасаться незнакомого окружения. Таким образом могут возникнуть страхи и, как следствие, - агрессивное поведение», - добавил он.

Отмечена важность нахождения собаки в одиночестве и опасность чрезмерного ее опекания. Кинолог рекомендует постепенно приучить собаку к отсутствию хозяина и научиться ждать. Если резко сокращать общение, у собаки может развиться страх, вызванный одиночеством, и питомец начнет скулить, лаять, грызть мебель.

«Также можно использовать клетку или просторную переноску, в которой питомцу будет уютно оставаться наедине с собой. Позаботьтесь и о том, чтобы у собаки была возможность развлечь себя самостоятельно. Для этого приобретите различные игрушки, которые смогут занять ее на время вашего отсутствия», - рекомендовал кинолог Голубев.

Президент Российской кинологической федерации предостерег от чрезмерной нагрузки на подрастающего пса, поскольку у многих, особенно крупных пород, формирование скелета не заканчивается до одного года, при этом «кости продолжают расти, а связочный аппарат остается очень пластичным». Он предлагает сконцентрироваться на воспитании, а нагрузки делать умеренными.

«Из-за чрезмерной нагрузки повреждаются хрящи, вызывая недостаток циркуляции крови в суставе, что затем приведет к болезням. Это может быть дисплазия, остеохондроз, артрит и другие заболевания. В этот период роста лучше всего делать упор на воспитание собаки, а не на длительные физические тренировки», - посоветовал президент РКФ Владимир Голубев.

Ранее кинолог Владимир Голубев обратил внимание, что причиной вредных привычек у собаки является зачастую неправильное поведение самих хозяев четвероногих. Кинолог посоветовал работать не со следствием, а с причиной проблемы. Так, если пес грызет обувь, то, вероятно, ему либо не хватает внимания, либо физической нагрузки, а также это может быть стресс или глистная инвазия.