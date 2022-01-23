Кинолог рассказал, как правильно воспитывать собаку

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал о самых распространенных вредных привычках собак. Причиной их развития кинолог называет неправильное, зачастую, поведение самих хозяев четвероногих. Так, желание собаки сгрызть хозяйскую обувь, прыжки на хозяина, попрошайничество еды со стола, сон в одной кровати и подбирание чего-либо с земли - зависит в том числе и от владельца животного, отметил специалист.

Кинолог советует работать не со следствием, а с причиной проблемы. Так, если пес грызет обувь, то, вероятно, ему либо не хватает внимания, либо физической нагрузки, а также это может быть стресс или глистная инвазия.

«Ругать собаку, обнаружив, что она погрызла ваши кроссовки, - совершенно бессмысленно. Наказывать питомца можно только в том случае, если вы застали его непосредственно в процессе "поедания" обуви. Но и в такой ситуации никогда не занимайтесь рукоприкладством. Отдайте команду "нельзя" или "на место" собаке строгим, внятным голосом. Если собака будет подходить к вам ласкаться, игнорируйте ее, повторяя команду», - рассказал РИА Новости кинолог Голубев.

Он советует увеличить нагрузку на собаку, включив активные игры и дрессировку в прогулки с ней. При этом от избытка радости животное может прыгать на хозяина во время игр или при встрече. В таком поведении кинолог считает виновным также самого хозяина, потворствующего прыжкам питомца. Чтобы отучить от этой привычки, достаточно каждый раз пресекать это действие. И наоборот - когда собака успокаивается, как сообщил кинолог, необходимо в качестве закрепления новой привычки похвалить четвероногого.

Для искоренения попрошайничества и чтобы устоять перед «голодными и полными надежд вопрошающими глазами» пса, кинолог рекомендует не обращать внимания на него.

«Угощая собаку со стола, вы только закрепляете привычку выпрашивать лакомства. Для корректировки поведения игнорируйте любые попытки выпросить кусочек вашей еды. Не переживайте: собака не перестанет любить вас меньше, но станет более воспитанным питомцем», - дал совет Голубев.

Также он призвал обращать внимание, не подбирает ли собака во время прогулки что-либо с земли. Таким образом она может заразиться гельминтами и инфекциями или вовсе отравиться разбрасываемыми ненавистниками собак ядовитыми продуктами.

«Не позволяйте своей собаке подбирать что-то с земли во время прогулки. Ваш любимец должен хорошо усвоить команду "фу". Ее можно дополнить одергиванием поводка. Как только собака захочет подобрать что-то на улице, вы произносите команду "фу", тяните на себя поводок и повторяете команду», - порекомендовал кинолог.

Он отметил, если, вопреки желанию хозяина, собака спит с ним в одной кровати, то это тоже расценивается как неправильная собачья привычка. Кинолог призвал купить животному отдельную удобную лежанку, перед этим окончательно определившись, где собаке стоит спать - с хозяином или одной.

«Залог успеха - это найти причину и начинать работать именно с ней, а не просто ругать питомца за то или иное поведение. Часто именно неправильный подход к воспитанию является отправной точкой возникновения вредной привычки у собаки», - подчеркнул Владимир Голубев.

Также он советует обучить собаку команде «нельзя», закрепив у нее рефлекс, что «один раз нельзя – всегда нельзя».