В ДНР заявили об обстреле ВСУ пригорода Донецка

Военнослужащие ВСУ обстреляли пригородную зону Донецка. Такое заявление сделали в представительстве Донецкой Народной Республики в совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Согласно информации из ДНР, атаки произошли ночью после 03:00. Об этом представительство сообщило в своем Telegram-канале.

В соответствии с указанными данными, с 03:07 по 03:16 воинскими формированиями Украины было выпущено 24 мины 120-миллиметрового калибра в сторону населенного пункта Спартак.

Вчера сообщалось, что за прошедшие сутки миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе зафиксировала около 900 нарушений режима тишины на территории Донбасса. В том числе, по сведениям ОБСЕ, было отмечено 135 взрывов в Донецкой области. В субботу, 19 февраля, в свою очередь, количество эпизодов нарушения режима выросло до более чем полутора тысяч.