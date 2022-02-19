Миссия ОБСЕ зафиксировала около 900 нарушений режима прекращения огня за сутки в Донбассе

Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) на Украине сообщила о почти 900 нарушениях режима прекращения огня в Донбассе.

Так, сообщается о 222 нарушениях режима прекращения огня в Донецкой области. Среди них значатся 135 взрывов.

«За предыдущий отчетный период зафиксировано 189 нарушений», - гласит информация в опубликованном Миссией ОБСЕ документе.

Относительно Луганской области сообщается, что там миссия зафиксировала 648 нарушений режима прекращения огня, в том числе 519 взрывов. За предыдущий отчетный период было зафиксировано 402 нарушения.

«Наблюдатели уточняли сообщения о повреждениях детского сада в подконтрольной правительству Станице Луганской (Луганская область). Миссия продолжала осуществлять мониторинг на участках разведения сил и средств в районах Станицы Луганской, Золотого и Петровского», - сообщает Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Украине.

Также приводится информация, что Миссия «зафиксировала 212 нарушений режима прекращения огня (в том числе 177 взрывов) возле участка разведения в районе Станицы Луганской и 32 взрыва около участка в районе Золотого».

Ранее в беседе со «Звездой» представитель командования Донецкой Народной республики Эдуард Басурин прокомментировал нынешнюю ситуацию с обстрелами в регионе. Он сообщил, что «до 19 часов было порядка 189 снарядов: это 120-е, 122-е танковые». Также он добавил, что «после 19-ти было еще продолжение, поэтому уже больше двухсот снарядов, это не считая гранат различного типа».

В настоящее время идет эвакуация в Россию мирных граждан из самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), проживающих недалеко от линии соприкосновения. В приоритетном порядке эвакуируются дети, пожилые люди и члены семей, которые считают, что им нужно уехать из региона.