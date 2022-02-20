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Невролог назвала первые признаки нарушения мозгового кровообращения

Марина Крижановская
04:14 20.02.2022
По мнению врача, при диагностировании первых признаков, таких как слабость или онемение в руке или ноге с одной стороны, нарушении памяти настоятельно рекомендуется вызывать скорую помощь.
Невролог назвала первые признаки нарушения мозгового кровообращения
© Фото: pexels.com
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С появлением в мире новой коронавирусной инфекции стало больше повреждений сосудов, приводящих к летальным исходам. Так, врач-невролог Юлия Евсютина рассказала об усилении рисков развития сердечно-сосудистых заболеваний у переболевших новой коронавирусной инфекцией людей.

«Основные заболевания, которые характеризуются изменением, повреждением сосудистой стенки, - это инсульт, то есть острое нарушение мозгового кровообращения, и инфаркт - острое повреждение миокарда сердца. Основными причинами, которые влияют на повреждение сосудов, являются гипертоническая болезнь, то есть повышение артериального давления, атеросклероз и сахарный диабет. У пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию, также усиливаются риски развития сердечно-сосудистых заболеваний», - сообщила невролог Евсютина.

Специалист рассказала о двух видах нарушения мозгового кровообращения - хроническом и остром. При первом типе наблюдаются головокружения, головные боли, снижение памяти и прочие признаки.

«Если мы говорим о нарушении мозгового кровообращения, то оно бывает как хроническое, так и острое. При хроническом нарушении мозгового кровообращения специфических изменений нет, есть общие черты, характерные и для других заболеваний. К ним относятся головные боли, головокружения, слабость, шум в ушах, снижение памяти, концентрации внимания, остроты зрения. При появлении таких симптомов обязательно нужно обратиться к врачу, чтобы он провел обследование, установил диагноз и назначил лечение», - рассказала она радио Sputnik.

Что касается острой фазы нарушения мозгового кровообращения, то это уже инфаркт головного мозга или инсульт. При диагностировании первых признаков этих заболеваний врач-невролог настоятельно рекомендует вызывать скорую помощь.

«Это слабость или онемение в руке или ноге с одной стороны, нарушение памяти, когда человек не может вспомнить ни одного слова, нарушение речи, когда человек не может произнести слово или не понимает обращенной к нему речи, перекос лица, выраженное головокружение, нарушение координации. Это основные признаки, при наличии которых в незамедлительном порядке нужно вызывать скорую помощь», - предупредила специалист.

Ранее в зарубежной прессе появилась информация о способе раннего диагностирования онкозаболевания. Так, по мнению медицинского специалиста, сохраняющаяся в течение более двух недель боль в горле при пробуждении без признаков улучшения является явным признаком заболевания.

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