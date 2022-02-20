Специалист назвал признак рака, проявляющийся по утрам

Зачастую онкологическое заболевание протекает незаметно, до тех пор, пока не начнет прогрессировать. Отмечается, что во многом это связано с неяркой выраженностью симптоматики. Но тревожный сигнал может проявляться даже при пробуждении по утрам.

Согласно опубликованному материалу британского издания Express, ключ к спасению от рака в его ранней диагностике. Так, медицинский специалист Аббас Канани подчеркивает, что «любые необычные телесные изменения должны быть исследованы врачом общей практики», поскольку они могут свидетельствовать о каких-либо происходящих в организме изменениях.

«Пробуждение с "постоянной" болью в горле, которая сохраняется уже более двух недель без признаков улучшения, является явным признаком онкозаболевания», - предупредил фармацевт Аббас Канани.

Ранее онколог рассказал о необходимых обследованиях для ранней диагностики рака. По словам врача-онколога Игоря Самойленко, к настоящему времени в России практикуется диспансеризация отдельных групп взрослого населения. В такую группу «включены некоторые анализы, тесты, которые делаются абсолютно здоровым людям для того, чтобы найти те виды опухоли, которые можно найти, когда они еще никаких симптомов не дают».