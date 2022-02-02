Генерал ВСУ перечислил области Украины, «мечтающие присоединиться к РФ»

Жители части левобережной Украины предпочли бы своему нынешнему положению присоединение к Российской Федерации. Такое мнение выразил генерал-лейтенант ВСУ Михаил Забродский.

Он отметил, что граждане, проживающие в некоторых районах страны, будто бы «мечтают» войти в состав Южного Федерального Округа России или же превратиться в «очередную провинцию».

«Часть населения... до сих пор мечтает о какой-то Новороссии», - указал он в эфире телеканала «Эспрессо».

Забродский обозначил, что к территориям, население которых, как он считает, тянется к РФ, относятся «Харьков, Днепр, Херсон и аж до Одессы».

Ранее бывший губернатор Луганской и Закарпатской областей генерал Геннадий Москаль допустил, что Киев может не удержать в целости территорию государства. Он заявил в Сети, что проект «Новороссия», включавший в себя шесть украинских областей, якобы еще не закончен, хотя многие могут думать иначе.