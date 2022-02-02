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Посол РФ в Лондоне заявил, что союз Украины с Британией и Польшей не зайдет дальше «говорильни»

Алиса Кононенко
00:32 02.02.2022
Ранее глава МИД Украины заявил, что объявление о создании нового формата сотрудничества между Киевом, Варшавой и Лондоном отложено на неопределенный срок.
Посол РФ в Лондоне заявил, что союз Украины с Британией и Польшей не зайдет дальше «говорильни»
© Фото: MFA Russia via Globallookpress.com
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Создание союза Украины, Польши и Великобритании не будет эффективным, считает посол РФ в Лондоне Андрей Келин.

«Речь идет даже не о подмене членства Украины в НАТО и ЕС, это сколачивание небольших треугольников, которыми всегда славилась Восточная Европа. Сейчас пошли такими мелкими треугольниками: Люблинский треугольник (Польша, Литва, Украина), вот этот теперь новый небольшой альянс. Скорее всего, дальше "говорильни" такой, как и все остальные мелкие союзы, здесь дело не пойдет», - заявил Келин, выступая на YouTube-канале «Соловьев Live». 

Дипломат привел в пример Организацию за демократию и экономическое развитие (ГУАМ; Грузия, Украина, Азербайджан, Молдавия), которая, по его мнению, оказалась «абсолютно нерабочей площадкой», а также Вышеградскую группу, в состав которой входят Венгрия, Польша, Словакия и Чехия.

Также он подчеркнул, что о грядущем союзе в Лондоне узнали совсем недавно и до этого никаких разговоров на этот счет не велось.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитирий Кулеба заявил о переносе объявления о создании союза Украины, Британии и Польши в связи с болезнью главы британского МИД Лиз Трасс. 

Напомним, во вторник премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прилетел на Украину с визитом для обсуждения вопросов безопасности и военно-технического сотрудничества. 

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