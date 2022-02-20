Байден проведет заседание Совета национальной безопасности по ситуации на Украине

Официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила о запланированном на воскресенье, 20 февраля, заседании Совета национальной безопасности (СНБ) под председательством президента США Джозефа Байдена. Заседание будет посвящено ситуации на Украине.

«Президент созовет заседание Совета национальной безопасности по ситуации на Украине», - цитирует слова Псаки ТАСС.

Представитель американской администрации отметила, что «Байден продолжает следить за меняющейся ситуацией на Украине и его команда по национальной безопасности регулярно докладывает ему о развитии событий».

Тем временем, на Украину прибыл самолет, на борту которого были доставлены различные винтовки, в том числе и снайперские, приборы ночного видения и наблюдения. Военная помощь была доставлена из Канады в субботу. Факт получения военной помощи от канадских партнеров констатировал министр обороны Украины Алексей Резников.